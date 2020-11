Cade la grondaia fissata male, danneggiate auto in sosta

Ancora problemi con le grondaie delle case Ater all’Annunziata di Giulianova. Sono gli stessi cittadini del popoloso quartiere s segnalarlo. «Volevamo sottolineare un problema delle case popolari dell’Annunziata appena sistemate, purtroppo chi ha progettato il lavoro delle tubazioni per l'acqua calda con pannelli solari mai funzionanti e spesi tanti soldi regionali in quei tempi hanno dimenticato di fissare una grondaia se così si può chiamare. Con il vento forte sono caduti giù dal quarto e quinto piano sopra ad auto e questo è accaduto perché, a nostro avviso, non sarebbero state fissate bene creando per fortuna solo danni ai mezzi e non alle persone, colpendo delle auto, ma poteva succedere qualcosa di più grave creando problemi alle persone che abitano lì. Noi ci auguriamo che l’Ater possa intervenire al più presto per sistemare tutto».

