Greta Margaret Cipriani porta in Canada in prima assoluta il suo pezzo dedicato all'Abruzzo

L’AQUILA “Terra d’Abruzzo” è il nome del pezzo firmato da Greta Margaret Cipriani, pianista, poetessa e compositrice di origine abruzzesi.

Il pezzo è stato pensato per soprano o tenore e pianoforte e verrà presentato in prima assoluta all’interno di un concerto presso l’Auditorium della St. Elizabeth Catholic High School di Toronto nel mese di aprile. La Cipriani è stata invitata a suonare in una serie di concerti assieme al soprano Bianca D’Amore e all’attore Donato Angelosante.

E questo pezzo, di cui l’autrice ha scritto testo e musica, verrà da lei suonato al pianoforte per l’appunto con il soprano Bianca D’Amore e recitato nella parte finale da Donato Angelosante.

Entriamo più dentro il pezzo: «Ho voluto scrivere un pezzo per la mia Terra, per quella gente che dal passato si porta sia una carica di sofferenza che dignità». In questo brano dall’enorme carica espressiva la Cipriani vuole celebrare il suo rapporto con la terra d’origine grazie ad una sinergia osmotica con la Natura che conferisce alla terra un carattere pieno di contrasti, dalla durezza degli imponenti massicci montuosi alla morbidezza del lembo costiero, qualità che si riflettono nel carattere di chi la abita. Una terra dove le altezze sono anche altezze “spirituali”, dove la terra rude a volte regala delle visioni inaspettate di sublime beatitudine. Una terra conquistata spesso ma fiera, nobile, orgogliosa. Una terra dove i tracciati degli avi agricoltori sono il simbolo della memoria. Una terra foriera del pensiero di grandi scrittori. Una terra dove la storia di povertà, lotte, sacrificio regala bellezze preziosissime, tesori naturali e architettonici simbolo di una forza non sempre così dichiarata, ma spesso sostanziale.

E se “l’Adriatico selvaggio che verde è come i pascoli dei monti” (D’Annunzio) regala tepore e ospitalità, selvaggia ma anche decorosa, fatalista, pronta al lavoro, era la natura primigenia di una stirpe che oggi ha abbracciato una modernità ridente, mai dimenticando le sue radici. La scrittura della Cipriani riprende la tradizione operistica Romantica, intessendola di un gusto personale, legato alla propria visione intima della musica e dell’atto poetico.

Greta, pianista, compositrice, poetessa, cantante ama sperimentare varie forme. Già con la vittoria del Tour Music Fest aveva dato prova del suo estro compositivo in quel caso accostando il pianoforte ad effetti elettronici. Qui invece ritorna nella classicità pura, nella bella melodia e bel canto, scrivendo un testo poetico simmetrico ed evocativo dove protagonista assoluta è “la Terra”, l’habitat della gente antica d’Abruzzo. Un’opera solenne e vera, legata alla gente nobile di cui lei stessa è figlia.