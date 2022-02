Sabato 19 Febbraio 2022, 08:29

Le cariche elettive non sfuggono dalla regola del Green pass. Alle sedute di Consiglio comunale chi ha compiuto i cinquant'anni, ed è quindi sottoposto all'obbligo vaccinale, potrà accedere solo con Green pass rafforzato, quindi a ciclo vaccinale concluso o con certificato di guarigione. E per alcuni consiglieri, complice anche la scadenza del mandato, la legislatura si chiude qui.

A Spoltore, a rimanere fuori dagli scranni è Antonella Paris, capogruppo della Lega in consiglio comunale, no Green pass convinta, che l'altra mattina ha effettuato il suo ultimo accesso agli atti per predisporre un'interrogazione che, a questo punto, rimarrà in un cassetto. «Per entrare in Comune ho sempre dovuto fare un tampone - afferma - e ho speso di tasca mia per portare a termine, fino all'ultimo giorno, il mandato che mi è stato conferito dai cittadini spoltoresi con il loro voto. Avrei continuato a farlo, ma la disposizione formalizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri mi impedisce formalmente di continuare ad esercitare non soltanto un mio diritto, ma quello che considero un mio dovere. Sono consapevole di aver fatto una scelta e so che ogni scelta porta con sé una conseguenza, ma non intendo arretrare minimamente dalle mie convinzioni».

La nota dell'ufficio legislativo conclude affermando che «anche ai titolari di cariche elettive e dunque anche ai Consiglieri Comunali che abbiano compiuto i 50 anni di età e che non siano in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 di completamento del ciclo vaccinale o di guarigione» deve essere «precluso l’accesso ai luoghi in cui esercitano la loro funzione».