Incidente in moto a Roma: grave il giudice abruzzese Venturini

Il giudice Stefano Venturini, 63 anni, di Tagliacozzo, è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente a Roma mentre con la sua moto raggiungeva la Corte d’Appello dove lavora dal 2016. Le sue condizioni sono gravi per le fratture riportate agli arti e per un trauma alla testa. L’incidente è avvenuto sulla Cassia e sarebbe rimasta coinvolta anche un’altra moto: sul posto sono intervenuti i primi soccorsi che hanno prestato le prime cure ai sensi subito dopo il giudice è stato trasferito all’ospedale romano di Sant’Andrea. I medici ne hanno disposto il ricovero in terapia intensiva in attesa degli sviluppi di un possibile edema cerebrale provocato nella caduta. Ma in serata le condizioni di Venturini sembra che siano sensibilmente migliorate e comunque la prognosi è ancora riservata.

La notizia è trapelata a Tagliacozzo in mattinata e il sindaco Vincenzo Giovagnorio si è subito messo in contatto con i familiari per conoscere le sue condizioni. «L’edema cerebrale non dovrebbe aver procurato particolari danni anche se bisogna attendere alcuni giorni prima di avere certezza delle sue condizioni» ha aggiunto il primo cittadino.

Il giudice Venturini è molto conosciuto anche in Marsica per aver lavorato al Tribunale di Avezzano per dieci anni per poi lasciarlo nel 2016 per la Corte d’Appello di Roma. Si è occupato di tutti i più grandi processi celebrati ad Avezzano e, inoltre, è stato relatore in numerosi convegni e ha incontrato decine di scolaresche marsicane per approfondire temi sulla legalità. Ha ricoperto per anni anche la carica di presidente del collegio penale. Qualche avvocato ha ricordato che il fratello Paolo di 50 anni, nel 2014, fu travolto a Roma mentre attraversava la strada all'altezza di Largo Fochetti. Fin da studente è stato un appassionato di moto e di sci: per anni ha anche tenuto lezioni di sci, come maestro, a Ovindoli.