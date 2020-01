Teramo, con un Gratta e Vinci porta a casa centomila euro

Porta a casa 100mila euro al Gratta e Vinci con un tagliando da 5 euro. La vincita, come riporta l'agenzia Agimeg, è stata realizzata al bar "Palace Caffè di Enriva " di via Galileo Galilei a San Nicolò a Tordino, in provincia di Teramo.



Il tagliando fortunato appartiene alla serie "Tutto per Tutto" dove se uno o più numeri vincenti è presente sotto il disegno delle monete, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti, moltiplicati per il valore del relativo numero moltiplicatore. In questo modo il fortunato giocatore di San Nicolò a Tordino è arrivato a una somma così alta. Somma che, secondo i dati forniti da Lottomatica, è possibile vincere soltanto una volta ogni 9.840.000 biglietti. © RIPRODUZIONE RISERVATA