Gran Sasso, scialpinista precipita per 50 metri durante un fuoripista e muore

Tragedia a Pietracamela, Gran Sasso, sul Corno Grande. Sciatore alpinista ha perso il controllo in un fuoripista cadendo in un canalone per circa 50 metri ed è deceduto. Sono in corso le operazioni di recupero della salma. Sul posto i carabinieri di Pietracamela e il Soccorso Alpino. Il grave incidente è successo poco prima di mezzogiorno sulla Direttissima del Gran Sasso.

Inutili sono stati i soccorsi in elicottero del 118 teramano che si è poi diretto all'ospedale dell'Aquila. L'uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, è caduto dal lato teramano della vetta. La salma, dall'apparente età di 50 anni, è stata portata all'ospedale di Teramo, per poi procedere agli accertamenti.

L'uomo stava scendendo con gli sci di alpinismo lungo il Canale Bissolati, a quota 2.700 metri, quando per cause ancora da accertare lo sciatore ha perso il controllo degli sci ed è scivolato lungo il lungo canale. A dare l’allarme alcuni sciatori che hanno assistito al sinistro. Subito sono giunti sul luogo dell’incidente i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, con il medico di turno, che hanno raggiunto l’uomo, a quota 2.400 metri. Purtroppo il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dello sciatore alpinista.