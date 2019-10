Gran Sasso, scatta un nuovo allarme per l'inquinamento dell'acqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora una volta sulla popolazione teramana incombe il trimetilbenzene, la sostanza tossica che fece la sua comparsa nel 2002 con uno sversamento nel corso d’acqua forse provocato dai laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Ancora una volta i potenziali 700 mila cittadini, tanti sono gli utenti che si ramificano tra le province abruzzesi e che fanno ricorso alle acque del massiccio appenninico, sono allarmati per le notizie che giungono da Augusto De Sanctis, a capo dell’associazione ambientalista Mobilitazione Acqua del Gran Sasso, che ha scovato le prove nelle carte nella sua solerte attività di indagine.Lo sversamento questa volta sarebbe avvenuto nell’acqua messa a scarico (100 lt/s) nei pressi dei laboratori, quindi non in un corso d’acqua direttamente e nemmeno nella rete idrica, bensì a terra, pur tuttavia con il potenziale pericolo che si disperda nelle falde acquifere per di più del Parco. Per De Sanctis è una “contaminazioni limitata ma come sappiamo possono accadere fatti ben più gravi, come nel 2002 con la fuoriuscita di decine di litri di 1,2,4 trimetilbenzene”. Resta ancora un mistero come la sostanza tossica si sia liberata nell'ambiente.