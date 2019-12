Gran Sasso, trovato morto l'escursionista disperso da due giorni

Ultimo aggiornamento: 13:22

L'AQUILA - Il corpo senza vita di M.M., il giovane di 37 anni di Città Sant'Angelo disperso da 36 ore sul Gran Sasso, è stato ritrovato da una squadra di tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sul versante Sud-Ovest del monte Camicia, in un piccolo canale parallelo al sentiero del Centenario a 2200 metri di quota.Con il supporto della squadra da terra e del tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico, l'elicottero del 118 dell'Aquila sta provvedendo al recupero della salma che verrà elitrasportata all'obitorio dell'ospedale San Salvatore.Presente sul luogo anche il sindaco di Città Sant'Angelo, che dal centro di coordinamento di Campo Imperatore, sta seguendo da questa mattina le operazioni di ricerca e recupero.Le ricerche, scattate dopo che venerdì sera l'uomo non aveva fatto rientro a casa ed erano state trovate bici e auto, per un'intera giornata, quella di sabato, avevano dato esito infruttuoso.Notizia in aggiornamento