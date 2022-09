Gran Sasso, due inglesi bloccati dal maltempo nella Valle dell'Inferno

Ennesima emergenza sul Gran Sasso: il Soccorso Alpino sta cercando di recuperare due inglesi bloccati dal maltempo. Sono partite tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, si tratta di tre squadre si terra della stazione dell’Aquila, per recuperare due giovani escursionisti inglesi che sono rimasti bloccati dal maltempo sul Gran Sasso, in zona Valle dell’Inferno. I due inglesi stanno bene, sentono freddo, ma i soccorritori li hanno geolocalizzati anche grazie al cellulare e li stanno raggiungendo per riportarli a valle.