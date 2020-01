L'AQUILA - Prosegue l'assurda scia di incidenti in montagna, sul Gran sasso. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo con l’eliambulanza del 118 di L’Aquila stanno intervenendo sul Gran Sasso per prestare soccorso a due persone coinvolte in un incidente alla base della ferrata Ventricini. Si teme che possa esserci una vittima.



