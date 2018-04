Gran Sasso, festa di fine stagione: si scia gratis a Campo Felice

di Antonella Calcagni

Week-end da tutto esaurito a campo Imperatore. Sabato sono state registrate circa mille presenze, poco meno domenica, intorno alle 800. La stazione dovrebbe restare aperta fino alla fine del mese. Sebbene la coltre bianca sia ancora molto spessa qualche problema è causato dalle temperature che provocano una scarsa tenuta delle piste nella seconda parte della mattinata. Si sono verificati infatti alcuni piccoli incidenti in quota. Innegabile comunque il boom di presenze che fa il paio con quelle del week end di Pasqua e Pasquetta, che ha visto in quota circa 2 mila persone con più amanti della montagna e meno sciatori. Complici il bel tempo e il pacchetto a un costo in promozione per sciare sabato, domenica e lunedì, compreso l'utilizzo della funivia, aquilani e molti turisti provenienti anche da fuori regione hanno dunque passato queste festività in alta quota. Una boccata di ossigeno per le casse del Centro turistico che lascia ben pensare per la prossima stagione che si preannuncia, incrociando le dita, all’insegna della regolarità.



In montagna non solo aquilani, ma molti laziali e cultori prevenienti dal foggiano. Presa d’assalto anche Fonte Vetica. Soddisfazione fra gli operatori e in particolare da parte dei nuovi gestori dell'Ostello e della "Taverna dello Zio", i fratelli Andrea e Daniele Mancini, della "Capannina lo Zio" dell'Aquila e della "Bottiglieria lo Zio", che con la società "Esso Quissi" hanno deciso di scommettere sul Gran Sasso. Ultimo week end invece il prossimo per la stazione di Campo Felice. I gestori si preparano a salutare i propri fedelissimi con un regalo ed una festa di fine stagione. Domenica 15 aprile ski pass giornalieri gratis per tutti. Gratis anche l’aperitivo, un’ora di lezione di sci con maestro e noleggio attrezzature gratuite. Prima della prossima stagione sciistica comunque c’è anche l’estate non meno affascinante in alta quota. Si parla da sempre di Gran Sasso per tutte le stagioni, ma di fatto finora nessun pacchetto vero è stato mai proposto agli amanti della natura. In pochi sanno che il Centro turistico del Gran Sasso nel suo oggetto sociale oltre che essere agenzia di viaggi è anche tour operator, il che vuol dire che il Comune dell’Aquila, attraverso la propria società partecipata potrebbe autonomamente proporre pacchetti di incoming. Cosa che finora non è stata mai fatta. Potrebbe essere la vera sfida del prossimo amministratore unico che fra qualche settimana dovrebbe essere nominato dal sindaco. Non sarà un compito facile per i nuovi vertici della società capire il da farsi. Nel frattempo il sindaco Biondi ha espresso la volontà di commissionare un nuovo studio a esperti del settore per comprendere quale dovrà essere la road map per il futuro della stazione del Gran Sasso e delle strutture ricettive.

Marted├Č 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA