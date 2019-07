Gran Sasso, in arrivo la nomina del commissario per la sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il commissario per l'acquifero del Gran Sasso sta arrivando, mi risulta che ministero e Governo si stiano adoperando per la sua nomina». Così il presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, sulla nomina del commissario per l'emergenza acquifero del Gran Sasso d'Italia che sarà chiamato a gestire i lavori per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso. Nei mesi scorsi, la questione del pericolo inquinamento delle falde e quindi del sistema che fornisce acqua a 700mila abruzzesi, è stata al centro del dibattito e delle polemiche con l'annuncio della chiusura, poi evitata, del traforo da parte di Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25, per non essere coinvolta in maniera ancora più grave nell'inchiesta della procura di Teramo che ha portato sotto processo oltre che Sdp, l'Istituto di Fisica nucleare che ha i laboratori del Gran Sasso, e della Ruzzo reti Spa, società pubblica del ciclo idrico integrato del Teramano. Il commissario dovrà coordinare il maxi intervento di 172 milioni di euro chedovrà essere coperto dal Governo nazionale.