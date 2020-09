Golf, il titolo di campione regionale va a Marinucci e Cinalli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una delle gare più importanti, anche per la sua storicità. IlIndividuale è giunto alla sua 22esima edizione e ha avuto la rappresentanza sia dell'Abruzzo sia del Molise. Un campionato regionale che ha premiato due golfisti di cui forse si parla poco, ma che nei momenti decisivi hanno dimostrato di esserci nella loro concretezza.sono i nuovi campioni regionali di golf, entrambi tesserati con il club di Miglianico, campo in cui si è svolta la "due-giorni" di competizioni.Damiano Marinucci ha vinto la classifica Lordo della 1ª categoria maschile e ha superato un ex enfant-prodige di questa specialità in Abruzzo,148 punti contro i 153. Sempre per la prima categoria, primo nettoNella 2ª categoria, primo, quindi; primo Nettoprimo Lordo femminile; primo Netto femminile. Nella 3ª categoria, primo Netto maschile Tsu; primo Netto femminilesu. Primo Junioresprimo Seniores. Una settantina i golfisti partecipanti.È stato un bel successo organizzativo, sportivo e di aggregazione, perché in questo specifico momento storico è molto importante anche il significato sociale.Ora la delegazione abruzzese dellaha in mente altre idee, per concludere bene questa stagione difficile. Uno degli obiettivi sarà provare a ripartire anche col progetto golf a scuola, che tanto successo stava riscuotendo prima della chiusura per Covid.