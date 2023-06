Incidente con il go-kart a Ortona, grave bambino di 11 anni

Un bambino di 11 anni dell'Aquila è ricoverato in condizioni gravi dopo un incidnete avvenuto ieri pomeriggio nel kartodromo - Circuito Internazionale d'Abruzzo di Ortona. sabato e domenica nel kartodromo era in programma una gara regionale. Il bambino attualmente è ricoverato all’ospedale di Pescara in prognosi riservata per le lesioni riportate nell'incidente di cui ancora non si conosce la dinamica.

