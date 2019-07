Gli trovano un telefonino in cella, detenuto appicca il fuoco e aggredisce un agente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggressione nel carcere di Lanciano. Ieri pomeriggio un detenuto nordafricano, punito disciplinarmente in quanto implicato nel possesso di un mini-cellulare, al termine del consiglio di disciplina, ha scatenato l’inferno presso il reparto "nuovi arrivi". Non accettando la sanzione disciplinare, ha distrutto la propria cella, dando poi fuoco ad alcune suppellettili. Il fumo ha quindi invaso l’intera sezione mettendo in pericolo gli altri ristretti e lo stesso detenuto.L’immediato intervento della Polizia Penitenziaria ha fatto ci che non ci fossero ulteriori danni, ma al momento di aprire la cella per spegnere l’incendio e salvare il detenuto questi si è scagliato contro il primo poliziotto che si è trovato di fronte colpendolo con inusitata violenza al volto con il piede del tavolo in legno precedentemente divelto.L’assistente capo colpito in pieno volto ha avuto 15 gg. di prognosi dal locale pronto soccorso, mentre un altro assistente capo intervenuto è rimasto intossicato dal denso fumo che aveva invaso il corridoio (3 gg di prognosi).