Lunedì 12 Giugno 2023, 17:40

PESCARA Uno stretto legame tra Fabrizio Trisi, dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Pescara, e l’imprenditore Vincenzo De Leonibus, all’apice dell’operazione “Tana delle Tigri”, dal nome di uno dei luoghi dove i due, con altri, si trovavano di frequente, e che vede iscritte, nel registro degli indagati, altre figure tra funzionari pubblici, esponenti della microcriminalità, e per un unico episodio, legato ad une cena elettorale, il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri.

Fausto Di Francesco e Piergiorgio Pardi sono indagati in qualità di componenti della commissione giudicatrice per una gara pubblica relativa a lavori di manutenzione delle reti idriche dell’Aca per i Comuni litoranei e dell’area mediterranea, per un totale di quasi 3 milioni e 500 mila euro. Tommaso Catani e Marco D’Andrea , invece, secondo l’accusa, avrebbero turbato la selezione pubblica per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria a scorrimento, finalizzata alle assunzioni a tempo indeterminato o determinato, all’interno di “Pescara Energia” come richiesto da Trisi.

Gianluca Centorame e Jairo Ricordi sono, invece, i due funzionari del Comune di Pescara, per aver fatto un uso personale delle autovetture del Comune tra il settembre del 2022 e marzo del 2023. Vincenzo Ciarelli, Mauro Pino Marcaurelio e Patrick Fusilli per aver ceduto sostanze stupefacenti di tipo cocaina, a De Leonibus per il consumo condiviso con Trisi, Centorame e Ricordi.

Avviso di garanzia anche per Giuseppina Ciarelli, nei confronti della quale sono state effettuate delle perquisizioni. Indagini anche nei confronti delle società “De Leonibus Costruzioni”, “Di Persio Costruzioni”, “Porcinari Srl” e “Sa.To. Srl”.

Tra le carte dell’inchiesta della Procura ed eseguita dalla Guardia di Finanza di Pescara emerge quindi una lunga serie di atti d’ufficio in favore dell’imprenditore edile Vincenzo De Leonibus, da parte del dirigente Trisi. Su questa si fonda gran parte dell’inchiesta del Pm Sciarretta e che ha portato, stamani, all’arresto, oltre che di Trisi e De Leonibus, anche di due noti spacciatori.

LE CARTE

Le carte parlano di plurimi affidamenti e in somma urgenza di lavori e forniture pubbliche, per il Comune di Pescara per importi monetari superiori complessivamente a 100mila euro nel periodo che va dal 2020 al 2022. Autorizzazione del subappalto in favore della “De Leonibus Costruzioni” per lavori di manutenzione dei marciapiedi e viabilità a San Silvestro, di manutenzione di Fosso Vallelunga, per oltre 300mila euro.

Ed ancora gestione illecita della gara pubblica dall’Aca per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche dei Comuni delle zone litoranea e Metropolitana, sempre in favore di De Leonibus, per circa 3 milioni e mezzo, con il coinvolgimento di due componenti della commissione giudicatrice Fausto Di Francesco e Piergiorgio Pardi.

Altro fronte caldo quello dei lavori per la realizzazione del collegamento dell’Asse Attrezzato di Pescara e l’adeguamento dello svincolo della Statale 714, per i quali Trisi ha nominato tra i commissari della commissione giudicatrice il proprio uomo di fiducia Centorame, anche lui tra i 17 indagati, nonché amico e frequentatore di De Leonibus, al quale avrebbe suggerito la percentuale di ribasso da proporre nell’offerta.

Nelle carte dell’inchiesta anche il pagamento di 43 pranzi, ai quali partecipavano i famigliari di Trisi e i suoi collaboratori Centorame e Ricordi per un totale di poco più di 5mila euro; il pagamento, in svariate occasioni, del denaro necessario per l’acquisto di sostanze stupefacenti, che in alcune casi venivano consumate da Trisi, insieme a De Leonibus, Centorame e Ricordi. Droga fornita da Vincenzo Ciarelli, Patrick Fusilli e Mauro Pino Marcaurelio.