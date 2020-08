Gli Angeli del Mare vigilano sulla spiaggia di Punta Penna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sabato 1 agosto c'è anche una, con personale specializzato proveniente dalla, a vigilare sulla sicurezza dei bagnanti che frequentano la spiaggia di. La moto d'acqua pattuglierà il tratto di costa tra. Il servizio di salvamento e vigilanza in spiaggia è affidato alla societàche ha organizzato in maniera efficiente le sue attività per vivere un'estate sicura sin dallo scorso 1 luglio. I responsabili degli Angeli del Mare,, hanno predisposto l'impiego di due soccorritori per ognuna delle torrette di avvistamento, a completare il servizio ancheabilitata al salvataggio in mare.«Il team di intervento - spiegano i responsabili della società - è a disposizione delle necessità dellaper ogni evento che dovesse verificarsi». Con questa organizzazione del servizio «vogliamo dare una maggiore garanzia di sicurezza al tratto di arenile affidatoci in custodia» dopo aver risposto al bando del Comune dier la vigilanza della spiaggia libera. Lo scorso 5 luglio l'intervento di uno dei bagnini degli Angeli del Mare è stato provvidenziale per salvare la vita ad un giovane che aveva avuto un malore improvviso mentre era in acqua. Con la spiaggia di Punta Penna frequentata quotidianamente da decine di persone, che crescono esponenzialmente nei weekend, è fondamentale assicurare un servizio di vigilanza e pronto intervento strutturato e pronto ad affrontare ogni situazione di emergenza in acqua che dovesse verificarsi.