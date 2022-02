Giustizia, rimandata la chiusura dei piccoli Tribunali abruzzesi

I Tribunali minori dell'Abruzzo (Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto) per ora non chiudono. Lo dichiara il governatore Marco Marsilio

«Alle 4 del mattino le commissioni riunite della Camera hanno approvato all'unanimità la proroga per i tribunali abruzzesi fino a tutto il 2023 - dice Marsilio. Qualcosa in meno

dei 2 anni richiesti, ma molto di fronte allo spettro della soppressione definitiva che sarebbe scattata a settembre. Non potevo ricevere un regalo migliore per il mio compleanno:

ringrazio tutti i parlamentari, a partire da quelli abruzzesi che hanno saputo fare squadra e raccogliere il nostro appello a portare a casa il risultato. Un ringraziamento speciale a quei

parlamentari che, pur non essendo abruzzesi, hanno votato a favore, molti dei quali dopo aver anche sottoscritto e sostenuto l'emendamento da me sollecitato».

L'intero Parlamento, nessuna forza esclusa, ha nuovamente espresso la propria volontà. Questa vittoria adesso dobbiamo farla fruttare fino in fondo. Dobbiamo proseguire nella comune azione per arrivare a una soluzione definitiva, sapendo che non si può continuare all'infinito con proroghe che lasciano nell'incertezza, e alla lunga depauperano e logorano l'attività dei tribunali e di chi vi opera».