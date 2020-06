Ultimo aggiornamento: 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quella sera avevo discusso con mia moglie per problemi economici. Ho pensato che la cosa più giusta fosse uscire di casa per evitare che la situazione precipitasse. Girovagavo e riflettevo che uno dei problemi di me, artigiano, era dovuto al mancato pagamento per i lavori eseguiti in un b&b e così sono andato sotto la struttura per danneggiare qualcosa. Lì fuori, purtroppo ho trovato una spranga a terra».Proprio l’utilizzo di questa “arma” contro auto e alcuni suppellettili interni, il brandirla nel cuore della notte all’interno di una casa isolata adove una coppia, svegliata all’improvviso, è stata aggredita, ad aver indotto il(presieduto da) a, (e una provvisionale di 20mila euro per le parti civili) l’artigiano aquilano, accusato di lesioni, danneggiamento ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza. La vicenda per la quale il pmaveva chiesto la condanna a 6 anni (ritenendo sussistere il reato di tentata estorsione e sequestro di persona) in quanto nel b&b all’interno dell’agriturismo “Terre diSolina” a Capodacqua nel Comune di«in un tempo apprezzabile, si sarebbe verificata».A farne le spesee sua moglie, titolari della struttura messa su dopo anni passati per D’Alfonso in politica e nella dirigenza pubblica. Prima della requisitoria di Picuti, lo stesso Bromo si è sottoposto ad interrogatorio, negando la circostanza di aver picchiato nel febbraio di due anni fa i coniugi (D’Alfonso, una volta inciampato, sarebbe caduto sulla moglie che ha riportato la frattura di un polso e di una mano) e di aver provocato con la pesante spranga danni ingenti alla struttura, soprattutto bagni da lui realizzati, nonostante le foto scattate dai carabinieri raccontassero tutt’altro.Nella ricostruzione il Pm Picutiha evidenziato «la consapevolezza dell’imputato del disvalore sociale che stava compiendo, tenendo conto anche di un precedente problema con la giustizia pedi cui l’imputato si sarebbe vantato durante l’aggressione a mo’ di sfida con la legge. Sarebbe un errore - ha detto Picuti - essere troppo clementi». Per Bromo occorre «un’adeguata rieducazione che lo induca ad apprezzare i valori di libertà e integrità fisica». Spazio infine anche per il disappunto del pm verso l’imputato per non aver trovato il tempo di chiedere scusa in aula per quanto fatto patire alla coppia presente all’udienza.