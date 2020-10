Il premier Conte: «Dobbiamo investire sui nostri giovani». Il ministro Manfredi annuncia l'assunzione di 20 ricercatori

«Dobbiamo investire sul capitale umano, sui nostri giovani, lavorare per loro, c'è un progetto che nasce da risorse finanziarie europee, si chiama "La prossima generazione dell'Unione Europea”». Sono state le prime parole del premier Giuseppe Conte appena arrivato a Teramo.



Terzo e ultimo giorno, oggi, del III Forum internazionale del Gran Sasso, a Teramo, organizzato dalla Diocesi sul tema “Investire per costruire”. A chiudere i lavori è atteso, stamattina, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che per la seconda volta arriverà in città insieme al ministro dell’Università e della ricerca, Gaetano Manfredi che ha annunciato «l'assunzione di venti giovani ricercatori a Teramo». L’appuntamento è nell’aula magna del campus Aurelio Saliceti a Coste Sant’Agostino.

Ultimo aggiornamento: 14:31

Molte le figure di spicco che modereranno la tavola rotonda in quest’ultima giornata di lavoro:, presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare;capo di gabinetto del ministero dell’Istruzione, rettore della Lumsa;del consiglio nazionale Confindustria giovani;, capo della rappresentanza in Italia della Commissione europea;, delegato Crui per la Cooperazione allo sviluppo;direttore generale del centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali;presidente del Comitato dei rettori delle Università pontificie romane;direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero degli Affari esteri;dell’Università Cattolica del sacro cuore;rettore dell’Università di Teramo e monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo della diocesi di Teramo-Atri. Momenti di grande commozione, con il rettore in lacrime più volte, durante la consegna da parte del premier Conte deia dottorati di ricerca dell’università di Teramo e, la studentessa abruzzese morta pochi giorni fa prima della laurea, agli studenti. A margine del forum è previsto inoltre un incontro con il sindaco di Teramo,, e altre autorità per un confronto sui problemi post sisma.