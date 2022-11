Tredicenne salta la scuola e prende il treno per Pescara: rintracciata dalla Polfer

«Vado a Pescara», questo si era lasciata sfuggire un ragazzina di 13 anni che frequenta la terza media, ma i genitori non pensavano che sarebbe partita in un giorno di scuola. Invece lei ha messo in atto questo proposito ieri mattina. A scuola, come sempre fanno quando un alunno non si presenta e non ci sono giustificazioni telefoniche da parte della famiglia, hanno telefonato a casa per conoscere i motivi dell’assenza dell’alunna e se i genitori ne fossero a conoscenza. La risposta è stata «no», loro, i genitori non sapevano nulla. Ma è stato a quel punto che hanno ripensato a quella frase che sembrava detta per gioco o forse per una sottintesa forma di protesta. Fatto sta che hanno subito telefonato alla sede della Polfer. «Potete controllare se per caso nostra figlia è salita su un treno per Pescara». Due agenti, e tra questi una donna, coordinati dal comandante della sede della Polizia ferroviaria di Giulianova, l’ispettore Alessandro Russo, salgono sul primo treno con destinazione Pescare e quando il convoglio è in direzione della stazione di Pineto, notano una ragazzina da sola. L’avvicinano, le chiedono chi sia, lei risponde con un po’ di timore, ma poi alla domanda «Dove stai andando?», risponde: « Vado a Pescara a trovare le amiche». Con cautela gli agenti rimangono con la ragazzina fino alla stazione di Pescara ed una volta arrivati, lei, accompagnata dai due agenti, risale sul treno che la riporta a Giulianova: alla stazione c’erano i genitori che l’hanno abbracciata. Pericolo scampato.