Rissa al parco Franchi: due ragazzi feriti. Una mamma: «Mio figlio intervenuto solo per aiutare»

Parco Franchi a Giulianova, in provincia di Teramo, di notte è terra di nessuno, come la stazione ferroviaria. La scorsa notte un gruppo di ragazzi si sono presi a botte tanto che due di loro sono finiti al pronto soccorso per farsi medicare le ferite riportate. I carabinieri sono intervenuti ma ragazzi erano già fuggiti: ci sono indagini per identificarli. La mamma di uno dei ragazzi coinvolti, A. S., racconta: «Mio figlio è intervenuto per aiutare un ragazzo che veniva picchiato da un gruppo di giovani. Ma purtroppo anche mio figlio è stato picchiato con frattura alla mano e ferite al volto. Spero e mi auguro che le forze dell’ordine riescano a risalire a questi delinquenti, anche perché qualche settimana fa il figlio di una mia amica è stato ugualmente aggredito senza alcun motivo». E aggiunge che «la sera dopo la mezzanotte Giulianova diventa terra di nessuno con spacciatori che fanno i padroni e sono liberi di delinquere. Chiedo che vi siano più controlli in quei luoghi di spaccio, ringrazio le forze dell’ordine per il loro lavoro e spero che le telecamere abbiano ripreso i delinquenti che ieri hanno barbaramente picchiato un giovane». Le accuse sono molto dure perché, oltre al fatto di cronaca, si parla anche di spaccio di sostanze stupefacenti e quindi controlli più capillari sono necessari in quanto di mezzo spesso ci sono i giovanissimi.

Quanto alla rissa, i militari stanno indagano e hanno ritirato al pronto soccorso i referti dei due ragazzi feriti. Da quel poco che si è appreso, i militari devono approfondire il caso anche perché - e questo è grave - nessuno si è presentato in caserma a sporgere denuncia.