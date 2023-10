Morto a 96 anni Pasquale Di Marco, "Il vecchio e il mare": amava sedersi davanti alle onde e dialogare con loro

E' morto questa mattina nella casa di riposo “De Benedictis” di Teramo dove era ricoverato da circa due mesi Pasquale Di Marco, 96 anni, noto con l’appellativo “Il vecchio e il mare” per le sue continue frequentazioni sulla spiaggia di Giulianova, dove si sedeva con una seggiolina che si portava da casa e guardava il mare dialogando con lui. Diceva che il mare «fa bene alla salute e all’anima» e divenne ben presto un personaggio finendo su tutti i media nazionali. Era da giugno che non scendeva più al mare in quanto nel frattempo gli avevano tolto la patente per cui doveva sempre essere accompagnato. Ma di recente mangiava poco e si sentiva poco bene per cui la nuora, con cui viveva, aveva deciso il ricovero alla De Benedictis dove è morto nel sonno questa mattina alle 6,45 proprio mentre l’infermiera entrava in camera per il cambio turno e l’ha sentito spirare.