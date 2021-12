Giulianova, pasticcio al cimitero: suoceri sfrattati dalle tombe

Sgomento al cimitero di Giulianova quando un parente, in ossequio della tradizione e dell'amore verso i suoceri, si è ritrovato i due loculi, uno vuoto, l'altro occupato da un'altra salma. Il parente si è rivolto in lacrime ai carabinieri per riottenere i resti, dopo che la famiglia aveva regolarmente pagato la concessione trentennale (che, per entrambi, sarebbe scaduta nel 2047).

I militi attendono il deposito della querela, già annunciata.

Nel frattempo, solo grazie alla disponibilità del custode cimiteriale, i familiari hanno potuto rintracciare le due salme, deposte a terra, l'una vicina all'altra, nell'attiguo campo di mineralizzazione, in attesa di finire nell'anonimo ossario. Mentre la Giulianova Patrimonio ha materialmente eseguito la traslazione delle salme, c'è da dire che l'ordine e dunque la responsabilità - è partita dal Comune, al cui Ufficio, evidentemente, non risultava il rinnovo. E così, i parenti dei due anziani deceduti hanno appurato di non essere i soli a ritrovarsi in queste condizioni perché, mentre erano alla ricerca dei due morti, altre famiglie cercavano di identificare il nominativo dei propri defunti tra le croci sparse lungo il terreno.

Ma non è tutto. Alla malcapitata famiglia si aggiunge anche la beffa della vendita dei due loculi, acquistati da un altro ignaro cittadino che, nel frattempo, ne ha occupato uno a causa della prematura scomparsa del figlio.