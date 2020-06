Addio alla prof Sofia Marcozzi, tra gli ex allievi anche il sindaco di Giulianova

Ultimo aggiornamento: 09:14

Addio alla professoressaGasparrini, 80 anni, insegnante di inglese molto amata, e sorella del giornalista Francesco Marcozzi, collaboratore storico di Messaggero Abruzzo. La professoressa è morta ieri pomeriggio per le. Da qualche giorno era ricoverata in ospedale. Grande cordoglio adove viveva ed era molto conosciuta e stimata.La notizia della scomparsa è stata pubblicata sul suo profilo Facebook dal sindaco di Giulianova,che ha voluto ricordare la sua insegnante della scuola media: «Buon viaggio.in questo momento drammatico non posso che stingermi al dolore della famiglia Marcozzi - Gasparrini, dei figli e dei nipoti. Un caro abbraccio dal profondo del mio cuore». Centinaia i commenti di condoglienze di vicinanza al marito, ai quattro nipoti Lorenzo, Mariavittoria, Federica e Giulia, al fratello Francesco, alla cognata Claudia e alla nipote Azzurra.Sui social network per tutta la notte si sono rincorsi post di affetto e saluto all'insegnante, tanti pensieri fatti di, tuttee la serietà professionale della professoressa Sofia. «Ricordi quante risate nel preparare la recita di Natale in inglese» commenta Federica, ex allieva. «Una delle mie prof preferite. Una persona seria e genuina. Riposa in pace my prof», scrive Alessando. «» commenta Luigia. «Mi dispiace tanto, bella donna molto elegante e raffinata» aggiunge Annalisa.Il funerale è domani, sabato 20 maggio, alle 10,30 nella chiesa del Santuario della Madonna dello Splendore di Giulianova.