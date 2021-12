Coniugi disabili sfrattati a Teramo: costretti a trasferirsi dalla badante

Il giudice sfratta i coniugi A.L e M.L. S. dall’abitazionedi Giulianova, di proprietà di Luisa De F., 82 anni, che si muove con la carrozzina e che li aveva ospitati, benevolmente e senza contratto o meglio con una fattispecie di contratto di comodato, non avendo la coppia né una casa né un alloggio dal Comune nonostante ripetute richieste. I fatti si riferiscono al 2016, ma col tempo i rapporti tra gli ospiti e la proprietaria dell’abitazione si sono guastati e quest’ultima è stata costretta ad abbandonare la propria abitazione e da allora viene ospitata a casa della badante. AlloraLuisa De F. si è rivolta all’avvocato Maria Assunta Chiodi per rientrare in possesso dell’abitazione, una casa a due piani lungo via Filippo Turati a Giulianova, in provincia di Teramo. I coniugi hanno fatto opposizione affidandosi all’avvocato Marcello Cartone ma il giudice Maria Luisa Pasca ha sentenziato che Luisa ha diritto a rientrare immediatamente nel suo appartamento per cui i due coniugi dovranno trovarsi al più presto un’altra abitazione, i due sono stati anche condannati al pagamento delle spese processuali. Ma non tutto ora sembra procedere sulla strada dettata dalla sentenza in quanto, nel frattempo A.L. ha avuto un peggioramento delle sue condizioni di salute e anche lui da qualche tempo deve muoversi con la carrozzina per cui la situazione sembra complicarsi di nuovo e vedremo se questa volta si muoveranno i servizi sociali.







