Ladri in casa per la terza volta, lo scrittore Galantini: «Non c'è più nulla da rubare»

Furti con inseguimento di auto la notte scorsa a Colleranesco, popoloso quartiere di Giulianova, in provincia di Teramo. In un caso i malviventi hanno, addirittura, per la terza volta, “visitato” l’abitazione di uno storico e scrittore giuliese Sandro Galantini, che, da qualche tempo, ogni sera si reca in ospedale dove si trova ricoverata la sorella. Ieri sera tornando a casa ha scoperto che i ladri per la terza volta erano andati da lui. «Ieri sera, tornando a casa dall’ospedale, dove ogni giorno vado mi reco dopo il lavoro per assistere mia sorella lì ricoverata, la trovo a soqquadro. È la terza volta che i ladri la violano. Solo che stavolta non hanno potuto rubare nulla, perché ormai nulla possiedo di allettante per loro. Solo libri e ricordi costituiscono la mia unica ricchezza. Ho appreso che oltre a me, il raid ladresco, avvenuto intorno alle 19.30-20, ha interessato altre case di Colleranesco».



ALTRI COLPI

I ladri si sono arrampicati nell’abitazione di L. C., ex impiegata di banca e sono entrati dal secondo piano servendosi di una scala che hanno rubato sul posto. Una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro e hanno portato via oggetti d’oro, d’argento e quanto hanno trovato di valore. La donna, la momento del raid, era fuori casa con il marito.

E sempre l’altra sera i carabinieri hanno intercettato una Stelvio Alfa Romeo blu metallizzata con targa svizzera che sfrecciava nel quartiere e l’hanno inseguita: i due a bordo - si ha motivo di credere che siano loro i ladri - sono riusciti a dileguarsi.

Da ulteriori indagini si è appreso che l’auto era stata rubata.



TELECAMERE

E proprio ieri mattina la giunta comunale ha dato il via libera ad un progetto, curato dall’Ufficio comunale sviluppo sistemi informativi, che prevede il potenziamento del sistema di video sorveglianza attraverso l’attivazione di 21 nuove telecamere, collocate sulla cinta urbana. Ad essere interessati dai nuovi dispositivi di monitoraggio e ripresa sono l’incrocio tra via Mantova e la Statale 16, il Bivio Bellocchio ed anche la zona industriale di Colleranesco, la sede della Polizia Municipale, corso Garibaldi, l’incrocio tra via dello Splendore e corso Garibaldi, l’incrocio tra via del Popolo e via Acquaviva, il teatro Flaiano, la scuola d’infanzia di via Gobetti, l’incrocio tra via per Mosciano, piazza della Libertà e via Cupa, padiglioni est e ovest dell’ospedale, l’incrocio tra via Cupa e la Statale 80, via Nievo-Zona Orti, i due parcheggi di via dei Pioppi, il Centro socio-culturale dell’Annunziata, 3 impianti sui lungomari, in prossimità della casa cantoniera.