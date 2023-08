Un’altra rissa al parco Franchi, imprenditore ferito con un machete

Un grave episodio si è verificato l’altro ieri sera in un locale adiacente il parco Franchi di Giulianova, in provincia di Teramo. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è verificata una rissa, una delle tante che sono accadute negli ultimi tempi nel parco, coinvolgendo soprattutto ragazzi. Ma nell’ultimo episodio, secondo i primi accertamenti, ci sarebbe la presenza di un noto imprenditore giuliese - A.S. di 42 anni - e la comparsa di un machete. Al culmine della rissa uno dei coinvolti ha colpito a un braccio con l’arma bianca l’ imprenditore. E nella rissa è stata coinvolta anche una ragazza. È stato chiesto l’intervento dell’ambulanza, con la quale A.S. è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale. Qui i sanitari gli hanno riscontrato una frattura all’altezza del gomito: l’uomo è stato sottoposto a intervento chirurgico ed è attualmente ricoverato nel nosocomio giuliese. Per fortuna la ragazza ha riportato soltanto delle escoriazioni. Il titolare del locale ha chiesto l’intervento dei carabinieri, i quali sono giunti sul posto ed hanno identificato le altre persone che avevano partecipato all’aggressione. I militari sono poi andati in ospedale per ritirare il referto medico. Sull’episodio è stata aperta un’indagine. L’accaduto conferma l’aggravarsi della situazione all’interno del parco e nelle aree limitrofe. Proprio nella mattinata di ieri l’assessore Paolo Giorgini ha confermato la preoccupazione dell’amministrazione e dei cittadini per la situazione.