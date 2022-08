Giulianova, raid dei ladri: svaligiate abitazione e pizzeria

GIULIANOVA Tornano i ladri nelle frazioni di Giulianova. Dopo aver visitato in passato Villa Pozzoni, ieri è stata la volta di Colleranesco. I due colpi sono stati messi a segno nel pomeriggio, quando sia il negozio che l'abitazione erano vuoti. Il primo furto alla pizzeria Mato Mato sulla via Nazionale per Teramo. Il furto sarebbe avvenuto attorno alle 15. I ladri sono entrati da una finestra laterale della pizzeria e, una volta dentro, la prima cosa che hanno fatto è stata quella di rompere le telecamere per evitare di essere ripresi: erano a volto scoperto ma sono irriconoscibili dalle prime inquadrature.

Il loro obiettivo era la cassa: l'hanno forzata e si sono impadroniti della somma che il titolare aveva lasciato per poter dare il resto in occasione delle prime vendite all'apertura, attorno alle 18. Appena arrivato nel locale, il pizzaiolo si è accorto del furto e ha subito notato la finestra forzata. Quanto accaduto, comunque, non gli ha impedito di lavorare per tutta la serata.



Altro furto, alla stessa ora, in una traversa sempre della Teramo-Giulianova, quasi di fronte alle pizzeria. Stavolta i malviventi hanno puntato una casa, sapendo anche i proprietari, essendo titolari di un negozio di fiori in via Trieste al Lido, erano al lavoro e, anche in tale circostanza, hanno potuto lavorare tranquillamente. Hanno frugato nei cassetti, cercavano soldi e non altro, ed alla fine ci sono riusciti: in una busta c'erano cinquecento euro che la titolare del negozio, L.F., aveva messo da parte per pagare questa mattina i fornitori. Sono stati alcuni vicini di casa che hanno notato qualcuno uscire da casa nel primo pomeriggio e allora sono usciti per strada per verificare se fossero i proprietari o altri e capito che si trattava dei ladri hanno dato l'allarme, ma dei malviventi nessuna traccia.

A quel punto hanno avvertito i proprietari, che sono tornati a casa in un comprensibile stato di agitazione che è aumentato quando hanno notato come erano ridotte alcune stanze, messe a soqquadro dai ladri e che, anche in questo caso, sono entrati da una finestra dopo averla forzata. I furti sono stati denunciasti ai carabinieri di Giulianova che sono intervenuti sul posto per gli accertamenti. C'è preoccupazione a Colleranesco in quanto molti sono sicuri che si tratti di una banda come avvenuto a Villa Pozzoni.