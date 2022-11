Operato d’urgenza l’ex presidente del Consiglio comunale Paolo Vasanella

Ricoverato e operato d’urgenza l’ex presidente del Consiglio comunale di Giulianova, Paolo Vasanella. Si era sentito male mentre si trovava nella sua abitazione ed è stato trasportato al pronto soccorso e da qui il ricovero in Chirurgia e subito dopo l’intervento chirurgico che dovrà ripetere per bloccare completamente la patologia la settimana prossima. Ma ieri Vasanella era già più sereno e mentre leggeva i messaggi di pronta guarigione che gli sono arrivati da ogni parte, ha subito avuto un pensiero per chi in ospedale ha cercato di curarlo nel miglior modo possibile.

Ed è stato proprio lui a dirci: «Ho lavorato in ospedale per 42 anni e credo di averlo fatto non solo con professionalità, ma soprattutto con umanità e ora che sono in pensione e ne ho bisogno è l’ospedale che mi sta offrendo il meglio. Intendo ringraziare il dottor Masi che mi ha operato assieme alla sua equipe, i dottori Piccione, Saggese, Di Stefano, Ciarrocchi e Rizza e con loro la responsabile del servizi Lucia Colleluori e la caposala Katia Massi». Non è stato facile ma ora sono tranquillo perché sto in buone mani. Paolo Vasanella è stato involontariamente al centro di un “caso” politico da poco, quando è stato costretto a dimettersi da presidente del Consiglio comunale, carica che ricopriva da quando venne eletta la Giunta Costantini nel 2019, per far posto all’attuale presidente Matteo Francioni per un allargamento della maggioranza che, ufficialmente, tra l’altro, ancora c’è stato. Ci furono mille polemiche e lui soffrì molto per questa vicenda e alla votazione per il nuovo presidente ben cinque consiglieri votarono scheda bianca per solidarietà con lui ed una consigliera, Valentina Piccione, ha lasciato la maggioranza motivandola anche per questa vicenda passando nelle file di “Azione”.