La Nazionale calcio attori a luglio sarà a Giulianova

La Nazionale calcio attori, che ogni anno sostiene numerosi progetti e partecipa ad eventi significativi a scopo benefico, sarà a Giulianova a luglio «per continuare - come conferma il presidente Livio Lozzi – una storia che regala emozioni che poi si concretizzano per mezzo di raccolte fondi per beneficenza». L’iniziativa si concretizza al “Serenella Beach Club- ristorante Fuoririva” con due romani, Daniele Venditti e Daniele Ferrando che si voluti mettere in discussione a Giulianova e che hanno deciso di unire ad incontri settimanali in riva al mare su argomenti di attualità dallo sport all’arte e alla musica, anche la raccolta fondi per beneficenza.

E per questo che hanno individuato un’associazione all’avanguardia in questo settore a Giulianova per gli aiuti umanitari in Africa, come il Colibrì di Ambra Di Pietro, presente ieri all’incontro. E sarà al Colibrì saranno dedicate le iniziative di beneficenza la Nazionale Calcio attori organizzerà a luglio a Giulianova e dintorni. Ma intanto ieri sono arrivati in avanscoperta due giovani attori Emanuele Profico e Ludovico Fremont, che ha voluto subito indossare la maglia del Colibrì con la scritta “Io faccio la mia parte”. Per la cronaca Ludovico Fremont ha esordito in Tv nella seconda serie di Lui e lei (1999), con Enrico Mutti e Vittoria Belvedere ma è nel 2006 che ha raggiunto la popolarità partecipando alla serie televisiva I Cesaroni, in cui ha il ruolo di Walter Masetti. Emanuele Propizio lo ricordiamo, ad esmepio, nel film Mio fratello è figlio unico (2007), dove interpreta il ruolo di Accio da giovane, Grande, grosso e... Verdone, dove è il figlio dello stesso Verdone.