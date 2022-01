Trovato morto tra gli scogli del porto l'anziano di 91 anni scomparso

Trovato morto il 91enne scomparso. Ieri sera, intorno alle 20, una squadra del Nucleo sommozzatori del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta nel Porto di Giulianova per recuperare il corpo di Cesare Casaccia. In serata era stato il personale della Guardia Costiera a individuare il 91enne tra la scogliera del Molo Sud. L'anziano era uscito dalla sua abitazione ieri mattina, per la colazione al bar e la consueta passeggiata, senza fare rientro a casa e la nuora ne avevano denunciato subito la scomparsa.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno raggiunto il corpo dell'uomo che affiorava sulla superficie dell'acqua tra gli scogli. Subito dopo hanno provveduto a recuperarlo e portato sulla banchina, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenuti anche la Guardia Costiera e i Carabinieri di Giulianova.