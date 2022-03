Muore a 62 anni l'ex dipendente comunale Lanfranco De Ascaniis: combatteva contro un male e il Covid

Era pronto per partire alla volta di Milano dove si sarebbe sottoposto a una nuova cura per sconfiggere il suo male. Non ce l’ha fatta Lanfranco De Ascaniis, 62 anni, ex dipendente del Comune di Giulianova ora in pensione: si è spento all’ospedale di Teramo. Oltre alla malattia, era stato colpito dal Covid-19, era intubato in ospedale. Era stato anche segretario del Giulianova di Alex Mucciconi ai tempi della fondazione della società, quando si chiamava Giulianova Annunziata. La società ha partecipato con un manifesto di cordoglio come l’Atletico Giulianova e i dipendenti comunali. Tutti lo ricordano per gentilezza e disponibilità. Il sindaco Jwan Costantini e gli amministratori hanno espresso il loro cordoglio ricordando «l’ex dipendente dell’Ufficio Ambiente, figura storica del Comune. Nessuno dimenticherà la sua sensibilità d’animo e la straordinaria signorilità dei modi».

L’ex assessore Dino Forcellese ha scritto: «Un dispiacere enorme per chi lo ha conosciuto. Un dipendente comunale modello, una persona mite ed esempio da prendere a riferimento. Era sempre disponibile, sacrificando il suo tempo libero, pur di essere di aiuto sulle questioni che riguardavano il suo ufficio. Non ti dimenticherò mai». Lascia la moglie Isolina e i figli Alessio e Matteo. I funerali oggi alle 15,30 nella chiesa di San Pietro.