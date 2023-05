Giulianova, addio all’avvocato Ovidio Simoncini

È stato il decano degli avvocati di Giulianova, in provincia di Teramo, un punto di riferimento per tutti i giovani professionisti che si affacciavano alla carriera forense. Nativo di Giulianova e da anni si era trasferito a Firenze dove il figlio Andrea insegna Diritto Costituzionale nell’università del capoluogo toscano, Ovidio Simoncini si è spento la scorsa notte a 92 anni. Solo due mesi fa aveva perso la nipote Silvia, 28 anni, stroncata da un male. L’avvocato Simoncini aveva espresso il desiderio di essere sepolto a Giulianova dove questa mattina la salma sarà composta nella casa funeraria Gerardini. L’ultimo addio si svolgerà domani pomeriggio nella chiesa di San Pietro alle 15 a Giulianova. In molti vorranno partecipare: il suo ricordo è ancora intatto a Giulianova.