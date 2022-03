Giulianova, morto il pescatore Alfredo Danese: era chiamato il “Bracco dei mari”

Appena tornata in mare la marineria giuliese si ferma un'altra volta. Stavolta per un grave lutto che l'ha colpita, la perdita di uno straordinario comandante, Alfredo Danese, detto il Bracco. E' stato stroncato da un male incurabile ed è scomparso all'età di 67 anni all'ospedale di Teramo dopo aver trascorso una vita nel porto giuliese dapprima come armatore del Domenico Verni e successivamente del Vichingo che ha seguito fino a quando ha potuto coadiuvato dai figli Paolo e Francesca.

Scrive di lui un esperto di mare e pesca, Sandro Brandimarte: «E' stato un grande comandante. Conosceva tutte le zone di pesca da Poma alle nostre coste, esperto di tutte le strumentazioni elettroniche in aiuto per la pesca, la plancia del Vikingo era una centrale elettronica. Anche altre imbarcazioni chiedevano al Bracco consigli su come armare una rete da pesca e quando il mare era in tempesta molti tornavano e lui ne approfittava per fare una puntatina sulle coste slave».