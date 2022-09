Parcheggia il monopattino all'ortofrutta e fa spesa al supermercato

È entrato, senza curarsi di nessuno, dalla porta principale di un noto supermercato di Giulianova, in provincia di Teramo, con il monopattino, si è fatto un giro lungo i corridoi e alla fine si è fermato al banco della frutta, ha parcheggiato e fatto acquisti e con lo stesso mezzo è andato alla cassa, ha pagato il conto e se ne è andato come se nulla fosse, quasi sia normale entrare al cavallo di un monopattino in un market. È il terzo caso, a Giulianova, di monopattini usati impropriamente: una volta un cliente del Bar Milano è entrato con il monopattino a prendere il caffè, poi è successo lo stesso in una farmacia dove un uomo si è presentato su "cavallo elettrico” per acquistare mascherine.