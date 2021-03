Quarto incidente a Giulianova all’incrocio tra la strada del porto e il lungomare monumentale in parte chiuso da paratie per mettere in sicurezza i lavori di piazza Dalmazia. Nello schianto tra due auto ieri ci è scappato un ferito per fortuna in maniera non grave, ma che è stato trasportato in ospedale. I cittadini chiedono la rimozione delle paratie dall’incrocio per rendere più sicura la strada.

