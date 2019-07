Giulianova, schianto contro un camion, scooter catapultato: grave una 42enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente stradale sulla statale 16, all’altezza del distributore Eni. Tre mezzi, scooter, auto e camion coinvolti. Una donna di 42 anni M.C.T., trasportata con un grave trauma cranico presso l’Ospedale di Pescara. E’ ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina verso le 11,30 sulla Statale Adriatica a Giulianova.Stando a una prima ricostruzione, un camion ha preso in pieno uno scooter con in sella una donna, a causa del forte impatto è stato catapultato e ha terminato la sua corsa addosso a un’auto che transitava nella corsia opposta. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida dello scooter.La 42enne è stata soccorsa dal personale del 118 per un grave trauma cranico e trasportata inizialmente presso l’’Ospedale di Giulianova, successivamente per le gravi condizioni trasferita al nosocomio di Pescara. Illeso l’autista del tir e l’automobilista Sul posto sono intervenuti una pattuglia dei carabinieri, la polizia stradale e locale per dirigere il traffico e ricostruire la dinamica dell’incidente.