Bucano le gomme all’auto del disabile

Brutta avventura per un diversamente abile, il quale aveva parcheggiato la sua auto, una Punto nera, in uno degli stalli per persone con disabilità in piazza Roma, di fronte alla stazione ferroviaria. Questo era successo alcuni giorni fa e lui, successivamente, aveva preso il treno o l’autobus per la sua destinazione lasciando la macchina nel posto riservato a chi ha difficoltà a deambulare. Ma quale brutta sorpresa lo attendeva al suo ritorno a Giulianova. Il che, tra l’ altro, è avvenuto di notte. Quando è tornato all’auto si è accorto che tutte e quattro le gomme erano state bucate e quindi erano a terra, impossibile ripartire per tornare a casa. Non aveva, dunque, nessun’altra possibilità di muoversi visto che a quell’ora di notte non c’era un gommista aperto e anche un taxi.