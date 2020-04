Giulianova, segue e minaccia la ex moglie: era andata in caserma a denunciarlo

Non si rassegna alla fine della relazione con la ex moglie e perseguita per mesi la ex. I carabinieri della Stazione di Giulianova questa mattina hanno denunciato alla procura di Teramo per minacce ed atti persecutori un cinquantottenne del luogo. L'uomo, separato ormai da anni, in tutto questo tempo ha continuato a minacciarla, a seguirla per strada nel tragitto tra la nuova casa e il luogo di lavoro, tempestandola di telefonate.

In più occasioni lo stalker si è anche presentato sotto casa della donna di notte cercando di entrare. Fino a quando la donna, dopo l'ennesimo litigio, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri e, anche in questa occasione, è stata seguita e minacciata fin sotto la caserma, è stato così colto in flagranza di reato: i carabinieri, udite le grida di aiuto della donna, sono subito usciti in strada evitando così il peggio.

