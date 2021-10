Giulianova, giardino come una giungla: spunta grosso serpente

Venerdì 1 Ottobre 2021, 08:10

Un grosso serpente all’interno dell’area condominiale vicino all’ex passaggio a livello di Giulianova, in via Nazario Sauro, e, quindi, in pieno centro. Il deposito di rifiuti coperti da erbacce ma vicini alle abitazioni. Un proprietario in particolare, lo studio dell’avvocato Lucia Umile, anche a nome degli altri condomini, ha inoltrato un esposto al Comune di Giulianova mentre non è stato possibile farlo alle Ferrovie dello Stato per ottenere la rimozione dei rifiuti.

«In adiacenza all’edificio in quesitone - scrive la Umile- c’e l’area ferroviaria , limitrofa al dismesso passaggio a livello su via Nazario Sauro; nel tempo la zona si e’ trasformata in una vera e propria discarica : detriti e rifiuti di ogni genere, anche eternit , coperti da copiose erbacce; e vi si annidano ratti e rettili di cui possiamo fornire le foto (ndr: e una di queste è stata inviata anche al nostro giornale che è davvero “significativa della situazione)».