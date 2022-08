Furto in pasticceria, i ladri non trovano i soldi: danni ingenti

GIULIANOVA Non hanno rubato nemmeno un biscotto. Avevano fretta. Il loro scopo era duplice rubare e fuggire il prima possibile. Ed in effetti è quello che hanno fatto. Il furto si è verificato alla pasticceria “Desiderio” dei fratelli Spinozzi in pieno lungomare Zara, a Giulianova, in provincia di Teramo, tra le due e le 5 di mattino. E sì perché solitamente, d’estate, fino alle due c’è ancora gente che passeggia sul lungomare ed alle cinque è arrivata la donna delle pulizie che si è accorta di quello che era accaduto e ha dato l’allarme. I ladri sono entrati dopo aver mandato in frantumi una finestra che dà sulla zona interna della pasticceria e, una volta dentro, si sono diretti verso il registrare di cassa e, forandolo, hanno trovato un barattolo che i soldi, una specie di fondo cassa per dare il resto ai primi clienti che consumano la mattina e se ne sono andati. C’erano pochi euro ma non hanno avuto il tempo di guardare meglio: avrebbero trovato i soldi che sarebbero serviti ieri mattina ai titolari, quindi a pesare sono soprattutto i danni. I titolari hanno subito chiamato i carabinieri.

