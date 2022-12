Doppio furto nello chalet dell’assessore Giorgini: spariti il fondo cassa e lattine di olio

Doppio furto in due sere diverse allo chalet-ristorante Nova Vita Beach dell’ assessore Paolo Giorgini. I ladri, la prima volta, hanno operato attorno alle 19,30 in quanto il locale che ha riaperto il 29 novembre, era chiuso per ferie. Hanno portato via i pochi soldi che erano rimasti in cassa. La seconda volta, visto che il proprietario i soldi li aveva tolti completamente, sono entrati attorno all’1,30 di notte, orario rilevato dalle telecamere forzando la stessa finestra e, una volta dentro, hanno rubato le lattine di olio disponibili su un tavolo, che sarebbero servite il giorno dopo con la riapertura della cucina. Il danno sarebbe stato più consistente del furto. Le telecamere hanno ripreso un giovane entrare ma con il volto coperto da passamontagna. Nella notte tre furti su auto mentre ieri mattina, mentre si trovava al mercato delle erbe in piazza Dalla Chiesa, un giovane è stato derubato del portafogli nello zaino.