I ladri svuotano azienda di ponteggi: è la seconda volta

Ignoti la notte scorsa sono entrati all’intero dell’azienda di ponteggi, completamente svuotata, dalla ditta di proprietà di Andrea Losciale, azienda ubicata in via Brecciolla, a Giulianova, in provincia di Teramo. I ladri, una volta forzato un cancello del recinto del magazzino si sono introdotti all’interno ed hanno rubato 40 pezzi di ponteggio, 229 tavole in ferro zincato e un trabattello modello professional e due betoniere elettriche il tutto per un valore di 25.000 euro Il titolare si è accorto di quanto avvenuto ieri mattina alla riapertura dell’azienda ed ha chiesto l’intervento dei carabinieri che stanno effettuando anche indagini su tracce di pneumatici lasciati dai mezzi usati per il furto. L’azienda purtroppo non è coperta da assicurazione e già in passato aveva subito un furto del genere anche se di minore entità.

