Coronavirus, contagiato finanziere

Dopo il primo capo positivo al Covid 19 a Giulianova, ieri anche un finanziere della caserma giuliese è risultato positivo con sei colleghi messi in quarantena e la caserma sanificata ma l’attività prosegue.

I sei colleghi, che sono stati a contatto con il militare, sono stati messi in isolamento a scopo precauzionale: nessuno di loro al momento presenta sintomi. Nel frattempo la caserma sul lungomare Spalato, ieri mattina, è stata sanificata e le attività della Guardia di finanza e proseguita.

