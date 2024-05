Giovedì 30 Maggio 2024, 06:00

Mentre il Giulianova lotta per tornare in serie D, ecco che la cronaca riporta i fatti indietro nel tempo sino ad arrivare al 2016 quando l’allora squadra che si salvò al termine del campionato addirittura di serie C 2 (prima che questo torneo venisse cancellato dalla Lega e si tornasse alla serie C unica) venne coinvolta nel fallimento della società e dovette ripartire addirittura dal Campionato di Eccellenza. Ed oggi le scorie di quel fallimento sono ancora attive e nella vicenda è stato coinvolto il Comune. Infatti, a suo tempo, venne depositata da parte della Curatela del fallimento della società giallorossa un procedimento per decreto ingiuntivo promosso davanti al Tribunale di Teramo, contenente pretese patrimoniali riferite e pretesi rapporti contrattuali che all’epoca erano in corso tra la Società e l’allora amministrazione comunale.

SENTENZA

Era il 2016 e la causa deve ancora andare a sentenza dopo alcune schermaglie processuali in quanto l’attuale amministrazione comunale, chiamata a rispondere di quelle “pretese” ha dovuto mantenere attiva una delibera proprio del 2016 con la quale la giunta dell’epoca decise di resistere in giudizio nominando l’avvocato Michele Del Vecchio, che fa parte dell’Avvocatura civica e che ha avuto confermato l’incarico dall’attuale giunta.

COINVOLGIMENTO

Anche perché la somma richiesta dalla Curatela è di quelle importanti, nel senso che il Comune verrebbe coinvolto dal pagamento di ben 245.000 euro da detrarre peraltro da un bilancio ormai chiuso ed approvato e con l’amministrazione comunale uscente che va incontro alle prossime elezioni amministrative. Va ricordato che l’iniziativa giudiziaria segue la mancata positiva conclusione di procedura arbitrale cui si era addivenuti sempre davanti allo stesso Giudice di Teramo.

LA SOMMA

La somma in questione era ricavata dal mancato pagamento di fatture relative a gas, acqua e luce ed altre spese di manutenzione degli spogliatoi e dello stadio Fadini che la società aveva avuto in gestione e che riteneva di non dover pagare in quanto sarebbe stato varato un contratto di sponsorizzazione da parte del Comune nei confronti del Giulianova calcio in quanto la squadra veniva intesa come veicolo turistico pubblicitario per cui le sperse dovevano essere addebitate al comune. Non essendo stato raggiunto un accordo a suo tempo tra le parti la causa è andata avanti ed ormai si sarebbe sulla strada della sentenza con la Curatela che insiste nel volere la somma dal Comune il quale, come detto, ha ribadito la necessità di resistere in giudizio ed opporsi al decreto ingiuntivo.

OPPOSIZIONE

Pertanto, sulla base di quanto sostenuto, il Comune si oppone al decreto ingiuntivo citato in narrativa; e oltre a conferire l’incarico all’avvocato Del Vecchio ha dato mandato al Dirigente della terza Area, competente perché, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui al vigente regolamento comunale e sia di supporto alla stessa Avvocatura civica.

