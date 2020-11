«Ero al colmo della disperazione ed ho preso le pasticche, ma non sono matto e non voglio restare bloccato in Psichiatria». La frase è di un 51enne di Giulianova, in provincia di Teramo, disoccupato e lasciato fuori casa per cui da giorni è costretto a vivere in auto. «Sono distrutto per quello che mi è successo, mi dovete aiutare ed è chiaro che non volevo più vivere così, non ce la faccio». Ma a salvarlo è stato proprio il suo sfogo, quando ha deciso di raccontare qualcosa su Facebook, annunciando quello che aveva intenzione di fare «essendo ormai al colmo della disperazione», come aveva specificato.

Ed ha preso dei barbiturici. Qualche amico che ha letto il massaggio che aveva lanciato sui social ed ha avvertito i carabinieri i quali, con un’ambulanza del 118 sono andati in via Trieste dove era parcheggiata l’auto in cui l’uomo è costretto a vivere da giorni. L’intervento tempestivo gli ha salvato la vita, ma è stato ricoverato in psichiatria. «Ma io non sono pazzo - ripete chiamando ieri sera dal reparto - sono solo disperato, non ho bisogno di cure ma di qualcuno che mi aiuti a tornare a vivere un’esistenza dignitosa». Situazioni familiari e di lavoro avrebbero determinato la volontà di farla finita ma un sussulto di voglia di provare ancora a vivere lo avrebbe salvato in extremis. «Ma qui in psichiatria mi sento prigioniero, non merito di stare qui, voglio uscire» dice al telefono dal reparto dove è ricoverato.

