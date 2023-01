Offese al sindaco Juan Costantini: proscioglimento per cinque

E’ finita al momento con una archiviazione la vicenda giudiziaria che vedeva indagati cinque giuliesi per diffamazione a mezzo stampa e che risale al febbraio del 2021. Al centro della storia alcuni post che erano apparsi sulla nota pagina Facebook “Costantini fa cose” e che riguardavano i lavori effettuati da un’impresa edile in merito a un nuovo progetto di costruzione nella zona nord della città. I titolari dell’impresa avevano sempre sostenuto che tutto era stato svolto in base ai progetti rilasciasti dal Comune e, in effetti, i lavori erano andati avanti così come previsto ma le cinque persone finite a processo avevano messo in risalto che ci potesse essere una qualche “collaborazione” tra impresa e amministrazione comunale per cui l’impresa aveva deciso di rivolgersi al magistrato sentendosi diffamata dai post stessi anche se la maggior parte delle accuse erano rivolte nei confronti del Comune. Tre dei cinque indagati erano difesi dall’avvocato Francesco Mastromauro, uno dell’avvocato Alberta Ortolani e l’ultimo dall’avvocato Di Pasquale. Le ragioni dell’impresa erano sostenute dall’avvocato Cataldo Mariano. Va ricordato che i lavori sono poi andati avanti regolarmente anche attraverso le previste verifiche con i vertici della Sovrintendenza dell’Aquila. Da quello che si è appreso i titolari dell’impresa sono in attesa di conoscere che sono alla base del provvedimento di archiviazione per verificare se ci possano essere le condizioni per opporsi a quanto stabilito in primo grado davanti alla Corte di Appello de L’Aquila.