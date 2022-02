Forte vento, paura al porto: due pescherecci danneggiati

Il maltempo in nottata si è spostato in mare alimentato dal forte vento. Durante la nottata due motopescherecci del tipo “volanti”, dedite alla pesca del pesce azzurro, ormeggiate al molo nord del porto di Giulianova, in provincia di Teramo, hanno rotto alcune cime di ormeggio a causa delle fortissime raffiche e del moto ondoso creatosi all’interno del bacino, problema mai irrisolto a causa del nuovo braccio non completato. Immediato l’intervento della guardia costiera di Giulianova i cui uomini sono intervenuti ripristinando gli ormeggi ed evitando danni molto più gravi alle barche, che, comunque, hanno riportato striature sulle fiancate, ma soprattutto alla sicurezza della navigazione e ambientale dello scalo giuliese. A parte questi episodi fortunatamente non si sono verificate altre criticità grazie anche all’attività di prevenzione svolta dall’autorità marittima in allerta per il maltempo.