Bomba d'acqua a Giulianova: un'ora di paura, sottopassi allagati e città divisa in due

Bomba d'acqua di Giulianova, un'ora di pioggia fitta e violenta che ha allagato la città. Il centro costiero in provincia di Teramo è stato diviso in due dal violento nubifragio che si è abbattuto improvvisamente sulla cittadina dalle 11 per più di un'ora, come tutti i sottopassi allagati, moltissimi scantinati invasi dall'acqua, strade e piazza trasformate in fiumi e laghi. La città si è bloccata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco tempestato di chiamate di soccorso.